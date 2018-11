Inter – Spalletti: “La mia più grande soddisfazione sono i tifosi allo stadio”

Spalletti: “Dobbiamo meritare l’affetto della nostra gente”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, fa i complimenti alla sua squadra dopo la vittoria casalinga con il Genoa per 5-0. Il manager di Certaldo si concede, inoltre, ai microfoni al termine della gara. “Lo stato della squadra era da riconfermare. L’avversario non ti dà nulla. Devi essere solido con la testa. L’impatto iniziale è stato ottimo. Il comportamento tenuto durante l’incontro è stato importante. La cosa che mi dà più soddisfazioni sono i tifosi che sono contenti della nostra prestazione. Ci hanno aspettato e sempre sostenuto” – ha affermato l’allenatore -.

“Noi dobbiamo meritarceli. Siamo migliorati a livello di dominio. Fare possesso palla in sicurezza è fondamentale. Mette in discussione la tattica degli avversari. Ho molti giocatori che, dopo essere stati fuori, hanno giocato bene come Joao Mario e Dalbert. Siamo contenti di giocare con il Barcellona perchè abbiamo imparato dalla sconfitta dell’andata” – ha aggiunto il manager -. Il prossimo ste si chiama Barcellona in Champions League.