Un aprestazione di forza e di classe

L’Inter vince anche la seconda gara del girone di Champions. I nerazzurri si sono imposti 2-1 in Olanda contro il Psv allenato da Van Bommel, ex giocatore di Milan e Bayern Monaco. Alla rete di Rosario, la risposta, furiosa, è giunta dal destro di Nainggolan e, successivamente, dalla rete messa a segno da Icardi nella ripresa.

Il belga, in particolar modo, si è distinto per una serie di ottime giocate e per le occasioni create per sè stesso e i compagni di squadra. La sua rete, nel corso della prima frazione di gioco, è stata fondamentale per riequilibrare una situazione scomoda, difficile. Spalletti, al termine del match, si è definito soddisfatto della gara giocata dall’ex Roma. Il trequartista ha lottato su ogni pallone, mettendo in mostra la sua forza e la sua determinazione. Il gol, poi, ha tolto un peso allo stesso giocatore che si è sbloccato così anche in Champions con la casacca interista.

Icardi: un gol e tanto lavoro sporco

Oltre a Nianggolan, da segnalare anche la prova di Icardi. L’asso argentino, oltre alla marcatura, ha lavorato per la squadra, si è sacrificato in fase difensiva, garantendo una maggiore copertura ai compagni. Ora i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di campionato contro la Spal.

Si tratta di un’altra gara da vincere, un’altra gara in cui sarà necessario lottare per ottenere il massimo risultato. Sarà importante fare risultato al fine di lasciare Appiano in tutta serenità perchè la sosta per le Nazionali ormai è alle porte e diversi giocatori, molti titolari, non saranno a disposizione del tecnico Luciano Spalletti nelle successive settimane.