Inter, Spalletti: “I giocatori hanno fatto una buona gara, soffrendo”

Spalletti: “Fatichiamo a gestire il pallone”

L’Inter ha ottenuto a Ferrara contro la Spal la quarta vittoria consecutiva in campionato. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa postpartita, elogia e, al tempo stesso, critica i suoi giocatori. “Il primo nemico dopo una gara di Champions giocata bene è il fatto che tutto ritorni normale. Si dovevano fare delle scelte di formazione. Siamo stati sulla via di mezzo in questo senso. Vrsaljko ha giocato perchè Dambro aveva un piccolo problema. Abbiamo valutato la gara nel suo scorrimento. I giocatori hanno sofferto e giocato una buon gara” – ha affermato il manager -.

“A volte fatichiamo a muovere la palla in certe zone. Abbiamo perso la sfera in quelle zone dove la Spal ha fatto molto pressing. Keita è una sottopunta, ha una grande forza fisica e lui riesce ad avere degli strappi di qualità. Non l’ho fatto giocare, ma lo potevo usare. Ho molti giocatori forti e anche questa sera è entrato bene. Borja ha fatto una buona gara fino a quando ne ha avuto la possibilità. Il fatto di saper reagire è il punto più forte e positivo del periodo. Possiamo provare a giocare con due punte, ma serve qualcuno che giochi fra i due mediani avversari. Icardi ha perso qualche pallone in appoggio” – ha aggiunto il professionista -.