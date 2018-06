Inter, Spalletti: “Ecco cosa dirò ai miei giocatori il primo giorno di ritiro”

Spalletti: “Ci sono già molti più abbonati rispetto a un anno fa”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, suona la carica dopo il quarto colpo firmato Piero Ausilio. Dopo De Vrij, Asamoah e Martinez, la società meneghina si è assicurata anche Nainggolan, centrocampista ex Roma. L’allenatore di Certaldo può ritenersi soddisfatto dell’operato dei suoi dirigenti, ma il mercato nerazzurro non è finito. L’ex manager dello Zenit, inoltre, si concentra su un dettaglio importante, un dettaglio extracampo che dovrà far riflettere i giocatori della stessa formazione nerazzurra.

“Mi dicono che a tutt’oggi siamo molti di più con la campagna abbonamenti rispetto a quella dello scorso anno. Questa sarà la prima frase da raccontare ai nostri calciatori per dargli ancora di più l’appartenenza di cui abbiamo bisogno per fare risultati” – ha affermato Luciano Spalletti -. Le parole dell’allenatore sanno di sfida, sanno di orgoglio e sanno di pressione, una pressione che i giocatori della Beneamata sono chiamati a gestire in una stagione che li vedrà impegnati su più fronti.

Ora un esterno: Malcom resta il preferito

L’Inter ha messo a segno quattro colpi in questo primo mese di calciomercato, ma le operazioni in entrata non sono finite. Il centrocampo ha bisogno di un ultimo ritocco di personalità e quantità. Il primo nome della lista, in questo senso, è Dembelè del Tottenham. Il giocatore, grande amico di Nainggolan, piace molto a Spalletti, ma ha diverse offerte anche dalla Cina.

Poi sarà la volta dell’esterno. Malcom è il preferito della dirigenza. Il giovane attaccante brasiliano, classe 1997, ha una valutazione elevata, ma i nerazzurri potrebbero aggirare il problema basando la trattativa su un prestito con diritto di riscatto. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per definire al meglio la questione.

Infine, il non riscatto di Cancelo ha lasciato un vuoto sulla corsia di destra. L’Inter ha bisogno di un nuovo terzino destro. Per il momento, non circolano nomi con grande insistenza in zona Corso Vittorio Emanuele. Zappacosta, del Chelsea, resta una possibilità.

Tema plusvalenze: la meta è vicina

Dal punto di vista delle cesioni, delle uscite per la questione FFP, l’Inter è vicina al raggiungimento della quota richiesta. Pinamonti, Zappa e Merola dovrebbe essere gli ultimi giovani, gli ultimi gioielli in uscita per mettere a posto i conti.