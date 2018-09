Inter, Spalletti dopo il match esige una cosa in particolare dai suoi

Le parole di Spalletti

L’Inter batte il Bologna 3-0 e conquista la prima vittoria stagionale. Luciano Spalletti risponde alle domande di Sky dopo il successo su un campo difficile.

Sono stati fatti tre bei gol e la squadra si è sciolta. Dopo il gol abbiamo trovato più spazi.

Cambi e motivazioni

Noi abbiamo un gruppo importante e far ruotare i calciatori fa vincere le partite. Bisogna trovare equilibrio e ritrovare tranquillità

Rabbia sul 3-0

E’ chiaro che contro le squadre che si nascondono dobbiamo gestire bene la palla e gestire bene. Spesso dobbiamo scivolare dietro la linea difensiva quando loro attaccano. Non dobbiamo giocare sempre sui piedi e si deve verticalizzare quando ci sono le possibilità.

Partite difficili con più attenzione

E’ vero e lo abbiamo detto anche tra di noi. Non dobbiamo rischiare quando si apre il campo. Il Bologna ha fatto bene ed è stata ordinata a livello difensiva. Per vincere le partite ci vogliono qualità nome e disponibilità.

Ambizione contro le squadre chiuse

Per come è andata la gara, Lautaro era a rischio ed il muscolo gli dava problemi. Sarebbe stato un rischio proporlo. Questa soluzione è ottima perchè Keita sa fare quel ruolo anche se con caratteristiche diverse. Il palleggio in mediana crea spazi e ti libera sempre qualcosa.

Pazienza nel gestire

Considerazione giusta e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia perchè si perderebbero le misure. Siamo stati sempre ordinati e li abbiamo storditi a lungo andare. Quando si libera lo spazio si fa gol