Inter – Spalletti: “Buona gara, ma possiamo migliorare ancora”

Spalletti: “Icardi è un animale d’area di rigore”

L’Inter vince anche contro il Psv in Olanda per 2-1 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi. I nerazzurri salgono a quota sei in classifica, alla pari con il Barcellona che ha vinto a Londra contro gli Spurs. Luciano Spalletti, al termine della gara, si concede ai microfoni ed esprime il suo pensiero in merito alla prestazione della sua squadra. “Se dai spazio ai giocatori del Psv, loro hanno una fisicità importante e ti creano problemi. Abbiamo cercato di fare come sempre, dobbiamo scegliere il momento buono per abbassare la difesa e per andare a pressare. Stasera faccio i complimenti a Nianggolan perchè l’ho visto ad un buon livello” – ha affermato il manager di Certaldo -.

“L’infortunio alla coscia lo ha bloccato. Politano ha fatto uan bella partita perchè ha messo in difficoltà il loro terzino. Brozo e Vecino potevano gestire meglio qualche pallone. Non riusciamo a tarrre il massimo da ogni situazione. Abbiamo accettato l’uomo contro uomo. Loro sono maestri nell’uno contro uno sugli esterni. Icardi ha delle caratteristiche ben precise. In fase realizzativa non ha punti deboli. Qualche volta, quando la squadra viene pressata, lui deve pensare a venire in contro e non alla profondità. dentro l’area di rigore è un animale” – ha aggiunto il professionista -.