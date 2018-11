Inter, piace un difensore: trovato il sostituto di Ranocchia?

Inter, trovato il sostituto di Ranocchia?

L’inter avrebbe trovato il sostituto di Andrea Ranocchia. Il difensore centrale neroazzurro ha infatti un contratto in scadenza a fine stagione, per questo motivo la società milanese avrebbe già nel mirino un nuovo giocatore. Si tratta di Jan Vertonghen, difensore belga attualmente in scadenza al Tottenham, che potrebbe arrivare all’Inter a parametro zero.

Lo ha rivelato Sky Tg24, che avrebbe riferito di un club neroazzurro già al lavoro per sostituire proprio un altro giocatore in scadenza. Anche Toby Alderweireld, altro difensore degli Spurs, sembra piacere molto all’Inter: in questo caso però il club londinese potrebbe esercitare l’opzione di rinnovo fissando la clausola rescissoria a 30 milioni di euro.

Anche Candreva in partenza

Anche Antonio Candreva sembra non rientrare più nei piani di Luciano Spalletti. Come riportano le indiscrezioni che da qualche giorno circolano sul web, il difensore potrebbe essere ceduto già a gennaio, anche solo in prestito.

Prende piede l’ipotesi di una cessione al Torino, da tempo interessata al centrocampista romano. L’esperienza del giocatore, classe ’87, sarebbe importante per aiutare la squadra alla corsa all’Europa League. II suo ingaggio, di 800.000 euro, sarebbe inoltre compatibile con quello del club granata. Anche la Fiorentina avrebbe mostrato il suo interesse.