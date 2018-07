Rafinha è un sogno realizzabile?

L’Inter, dopo aver ufficializzato il colpo Politano, non ha intenzione di fermarsi. La squadra nerazzurra vuole rinforzarsi ulteriormente. Il direttore sportivo della squadra meneghina, Piero Ausilio, vuole regalare a Spalletti almeno altre tre pedine per completare la squadra. Il professionista vorrebbe portare a Milano almeno un centrocampista, un terzino destro e un esterno di attacco. Inoltre, potrebbe esserci anche un colpo a sorpresa. Quest’ultimo potrebbe essere una vecchia conoscenza in casa nerazzurra. Si tratta di Rafinha. Il brasiliano, dopo la qualificazione in Champions League, sperava nel riscatto dell’Inter. La società di Corso Vittorio Emanuele, invece, non ha esercitato l’opzione di acquisto del ragazzo tornato al Barcellona.

Stando agli ultimi aggiornamenti di Premium Sport, la formazione milanese starebbe pensando di tornare alla carica per il figlio di Mazinho. Quest’ultimo, che è anche l’agente del carioca, ha lasciato aperto ogni spiraglio per qaunto riguarda il futuro del suo assistito. L’Italia, e Milano soprattutto, non sono due opzioni da scartare. Paolo Bargiggia, giornalista di Mediaset, ha dichiarato che l’Inter avrebbe proposto un nuovo prestito al Barcellona con obbligo di riscatto fissato a 36 milioni di euro. La proposta nerazzurra non è stata ancora confermata e ci sarebbe anche da considerare l’eventuale risposta del Barcellona.

Cercasi muscoli a centrocampo

Luciano Spalletti ha richiesto muscoli e temperamento per il suo centrocampo. Dopo aver ricevuto Nainggolan, l’allenatore di Certaldo vorrebbe ad Appiano un altro faro, un’altra colonna che possa affiancare Marcelo Brozovic. I nomi caldi, in questo senso, sono quelli di Dembèlè e Carvalho.

Il primo, di proprietà degli Spurs, sta disputando il Mondiale con il Belgio. Prima della fine della competizione, stando alle sue dichiarazioni, ha manifestato la volontà di non parlare, di non esprimersi in merito al suo futuro, un futuro sempre più incerto.

Carvalho, invece, è stato eliminato dal Mondiale con il suo Portogallo e sta vivendo una situazione complicata in casa Sporting Lisbona. La società portoghese è in difficoltà economica e organizzativa. Molti giocatori, come Carvalho appunto, stanno meditando l’addio. Potrebbe essere un’occasione per Ausilio e staff, soprattutto, se verrà preso a costo zero.