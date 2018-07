Inter, Sky conferma: contatto con l’agente del calciatore dello United!

Inter, contatto con il terzino dello United

L’Inter sta lavorando insistentemente per regalare a Luciano Spalletti un terzino destro. Regalo che sarà assolutamente gradito, vista la scarsità di calciatori in rosa in grado di ricoprire quel ruolo. Allo stato attuale delle cose, infatti, il solo Danilo D’Ambrosio è in grado di coprire quella zona di campo. Il preferito da staff tecnico e società rimane Alessandro Florenzi: se non dovesse rinnovare con la Roma, Ausilio si fionderebbe su di lui.

La notizia nuova però è arrivata ieri in serata da Sky Sport: Ausilio avrebbe preso contatti con l’agente di Matteo Darmian, terzino italiano in forza al Manchester United di Josè Mourinho. Il terzino ex Torino è in uscita dai Red Devils e potrebbe fare al caso di Spalletti.

Darmian è stato impiegato con il contagocce nel corso della sua avventura in Premier League, e per questo tornerebbe volentieri in Italia. Su di lui, oltre ai nerazzurri, c’è la Juventus che ha voglia di fare un altro investimento sulle corsie difensive dopo l’acquisto di Cancelo dal Valencia.

La trattativa

L’Inter, come riporta Sky Sport, vuole impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al momento però la posizione dello United in merito a questa formula non è nota. Una cosa però si conosce: il prezzo che Mourinho ha fatto per cederlo. L’ex tecnico del Triplete interista vuole 20 milioni di euro per lui, non di meno.

Una cifra alta, che spaventa Ausilio, che lo vorrebbe richiedere, come detto, in prestito con diritto di riscatto. La trattativa, quindi, è lontana dall’essere conclusa. Però l’interesse concreto per Darmian va registrato.