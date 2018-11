Inter, un super Skriniar brilla con la sua Slovacchia

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è sceso in campo ieri sera con la sua Slovacchia battendo 4-1 l’Ucraina. Prestazione top per il neroazzurro, che ha convinto risultando uno dei migliori in campo per tutti i 90 minuti di gioco.

Questa la pagella del difensore, secondo Sport.sme.sk:

Milan Škriniar 8: “Dopo le ultime partite poco convincenti, ha di nuovo mostrato il suo lato migliore. In difesa solido come una roccia, ma la sua più grande caratteristica è in fase di costruzione. Ha tenuto bene la palla, ha giocato con coraggio e precisione”.

Altri due calciatori neroazzurri erano impegnati ieri sera con le proprie Nazionali: Miranda e Vicino, entrambi impiegati per tutto il match che vedeva contrapposte Uruguay e Brasile, concluso con la vittoria di 1-0 per i verdeoro.

Il Manchester United su Skriniar, ma l’Inter dice no

Dall’Inghilterra intanto arrivano pressioni per il difensore neroazzurro, ma l’Inter non sembrerebbe intenzionata a cederlo e anzi, vorrebbe blindarlo con un rinnovo di contratto e conseguente aumento di ingaggio. La socità neroazzurra starebbe inoltre rifiutando le numerose offerte in arrivo, tra queste quella del Manchester United, il quale avrebbe proposto ben 60 milioni di euro per il cartellino del difensore neroazzurro.