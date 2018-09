Inter, Skriniar: “Una vittoria che ribalta l’inizio di stagione difficile”

Skriniar dopo Inter-Tottenham: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte”

C’è molta euforia in casa Inter dopo la vittoria in Champions League per 2-1 contro il Tottenham. Una vittoria che proietta i nerazzurri in testa al girone B insieme al Barcellona. Il difensore slovacco commenta così il successo in rimonta contro gli Spurs nella serata del ritorno in Europa: “Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, è una vittoria fondamentale. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte”.

Una vittoria che serviva ai nerazzurri ma soprattutto a Spalletti dato già a rischio dopo il non esaltante inizio di stagione: “Il mister oggi aveva bisogno che giocassi come terzino destro e mi sono messo a disposizione, ma la cosa più importante è aver vinto stasera. Questa vittoria rimette a posto questo inizio di stagione, ora dobbiamo continuare così“. Skriniar, quindi, crede che questa vittoria sia l’inizio della rinascita dei nerazzurri anche in campionato.