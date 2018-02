Inter, Skriniar è l’erede di Materazzi per temperamento e attitudine al gol

L’Inter, nonostante il momento di difficoltà, ha trovato un nuovo leader, un giocatore importante a livello tecnico e caratteriale. Si tratta di Milan Skriniar. Il difensore centrale è stata la rivelazione del campionato nerazzurro. L’ex Sampdoria non è solo contrasti e coperture difensive, ma anche tenacia, impostazione e gol. In questa sua prima stagione alla Beneamata, lo slovacco ha già messo a segno 4 gol, tutti decisivi, soprattutto quelli messi a segno contro Crotone e Benevento. Per temperamento e attitudine al gol, Skriniar ricorda molto Materazzi, uno degli eroi del Triplete.

L’ex numero 23 nerazzurro era riuscito a mettere a segno ben 9 reti in una sola stagione (2006-2007). Il campione del Mondo ha già avuto modo di parlare con l’attuale numero 37 dell’Inter. Milan è stato ricoperto di elogi, ma Materazzi sa bene che l’ex Zilina può migliorare ancora, in entrambe le fasi di gioco. Il prossimo turno di campionato vede la squadra di Spalletti di scena a San Siro per il derby con il Milan. Si tratta di un match importante, di una partita fondamentale che potrebbe segnare i turni successivi. Servirà il miglior Skriniar per vincere la stracittadina e forse anche qualcosa in più.