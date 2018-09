Inter, settore giovanile da urlo: l’Under 16 cala il poker in campionato!

Giornata superlativa per le giovanili dell’Inter, con l’Under 16 Serie A e B che esordisce in campionato calando il poker vincente

Ottima partenza in campionato per le giovanili dell’Inter. Dopo il netto successo dell’Under 15 Serie A e B, è arrivato quello dell’Under 16 Serie A e B di Gabriele Bonacina. Una netta vittoria 4-1 contro l’Udinese, con le reti segnate da Sabia, Peschetola, Pezzini e Gnonto.

Al Centro di Formazione Suning in Memoria di Giacinto Facchetti, l’Under 16 di Gabriele Bonacina ha una partenza sprint e dopo nemmeno 60 secondi firma l’1-0 con Sabia. Reagiscono gli ospiti che al 15° pareggiano con Samoti: la prima frazione termina con il risultato fermo sull’1-1. Anche nel secondo tempo l’Inter parte meglio e al 6° si riporta in vantaggio grazie al gol di Peschetola. Questa volta i nerazzurri non si fanno sorprendere, difendono bene il risultato e negli ultimi 10 minuti di gara segnano due volte: Pezzini al 30° fa 3-1, Gnonto a tempo ormai scaduto firma il poker.

Solo la vittoria

L’ottimo esordio in campionato della squadra di Bonacina segue il successo internazionale ottenuto nella Evergrande Championship Cup U16. In questo inizio di stagione, l’Inter Under 16 conosce solo la parola vittoria.

Da tempo, il settore giovanile nerazzurro è al vertice del calcio italiano. Negli ultimi anni, la bacheca dell’Inter a livello giovanile si è arricchita di ulteriori trofei. Da ricordare i grandi successi ottenuti nella passata stagione dalla Primavera di Stefano Vecchi, capace di vincere lo scudetto per il secondo anno di fila, la supercoppa Italiana e il Torneo di Viareggio.

(fonte: inter.it)