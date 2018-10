Inter – Serve un derby da “malati” per portare a casa i tre punti

Una stracittaina ad alta tensione

L’Inter di Luciano Spalletti sarà di scena domani sera, domenica 20 ottobre, a San Siro contro il Milan. I nerazzurri, reduci dalla vittoria rimediata a Ferrara contro la Spal, vogliono continuare a vincere e a sorprendere per recuperare il terreno perduto ad inizio stagione. Gli ultimi successi hanno dato animo e coraggio alla squadra. La banda spallettiana, in attesa di recuperare anche qualche interprete, si troverà davanti la prima grande del campionato, i cugini rossoneri. Higuain e compagni stanno conducendo una buona stagione grazie alle direttive di Gattuso.

Suso e, appunto, Higuain costituiscono i pericoli maggiori, ma non sono i soli. Bonaventura, Çalhanoğlu, Biglia sono tutti interpreti che possono cambiare, decidere l’esito della gara in qualsiasi momento. I ragazz i di Spalletti dovranno fare attenzione e giocare al massimo delle loro potenzialità. Da segnalare, inoltre, che dopo il derby l’Inter sarà impegnata in Champions contro il Barcellona e nuovamente in campionato con la Lazio a Roma.

Fuori i leader

Questo periodo, positivo ed impegnativo allo stesso tempo, necessita di tutti i giocatori della rosa. Tutti, sia prime che seconde linee, devono essere pronte al fine di dare il loro contributo alla causa. I leader del gruppo, inoltre, devono prendere la squadra sulle spalle. Nainggolan, Icardi, Perisic e Skriniar avranno un compito in più.

“La nostra prestazione nel derby dimostrerà quanto siamo malati di Inter” – ha affermato Luciano Spalletti, quest’oggi (sabato 20 ottobre). Le parole dle tecnico sono emblematiche, poichè trasmettono l’importanza della gara. Il derby è una partita a parte.