Inter – Serve più continuità in mediana. Il regista deve crescere…

Brozovic: tanta corsa, ma poca precisione

L’Inter conquista la terza vittoria consecutiva. La classifica, ora, rispecchia fisionomia e la situazione in casa nerazzurra. I punti persi sono stati tanti nel corso delle prime giornate di campionato. Il successo casalingo contro la Viola, però, rinforza l’umore, la condizione mentale degli uomini di Spalletti, i quali mettono il Cagliari nel mirino.

La sfida con i sardi si giocherà nuovamente a San Siro. Icardi e compagni vorranno continuare a vincere, mantenendo il trend delle precedenti sfide. Il risultato è ciò che conta maggiormente, ma anche le prestazioni, con il passare delle settimane dovrebbe migliorare dal punto di vista qualitativo. Questo aspetto preoccupa e non poco l’allenatore della formazione nerazzurra, ovvero Luciano Spalletti.

Più leadership in mezzo al campo

Il manager di Certaldo vorrebbe più continuità, maggiore tecnica e qualità nella manovra e velocità di esecuzione. Uno dei giocatori toccati dal discorso appena aperto è Marcelo Brozovic. Il croato, pur essendo stato uno dei migliori nell’arco delle ultime tre gare giocate dai nerazzurri , non riesce ancora ad essere costante dal punto di vista tecnico e fisico.

Gli errori di misura, nel match di ieri sera (martedì 25 settembre) sono stati molti. Allo stesso tempo, sono stati molti anche i recuperi e i contrasti vinti e altrettanti sono stati anche i kilometri percorsi. Serve solo maggiore lucidità nelle fasi più calde e agitate della gara. In caso di rimonte o svantaggi improvvisi, la squadra, Epic crolla e se crolla il regista allora crolla l’intera squadra.

Spalletti vuole determinazione, rischio e leadership da parte del suo numero 77, un giocatore che, nella passata stagione, ha fatto la differenza dal momento in cui è stato spostato in mediana. Il suo compagno di reparto, nella gara casalinga contro il cagliari, dovrebbe essere Gagliardini. Vecino dovrebbe riposare in vista della trasferta olandese di Champions. Ogni incontro avrà un peso specifico immenso nell’economia della stagione interista.