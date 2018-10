Inter, senti Cabrini: “Scudetto? Ci sono anche i nerazzurri in corsa”

Antonio Cabrini è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli e crede in una lotta a tre per il titolo

Con la vittoria sulla Spal per 2-1, l’Inter ha raggiunto la sesta vittoria consecutiva considerando anche la Champions League. La squadra, dopo le sconfitta interna con il Parma, è praticamente rinata grazie anche ai recuperi di Icardi, Nainggolan e l’aver trovato in Lautaro un nuovo uomo gol. I nerazzurri, ora, fanno paura, e cercheranno di sfatare la classica corsa a due per lo scudetto. Juventus e Napoli dovranno iniziare a guardarsi alle spalle.

Durante la trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore Antonio Cabrini e ha avvertito Juventus e Napoli: “Lotta a due per lo scudetto? Sarebbe divertente per i tifosi, come accaduto l’anno scorso in cui fino alla fine non c’è stato nulla di sicuro. Oltre al Napoli terrei comunque l’Inter per sfidare la Juve, sta facendo tanti punti e considerando la sua rosa e i suoi acquisti sarà senza dubbio protagonista”.