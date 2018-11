Inter: sei la migliore in Italia. Solo Manchester City e Liverpool meglio dei nerazzurri

Nessuno meglio dell’Inter in Italia, solo i due club inglesi davanti ai nerazzurri, tanti i meriti di Spalletti e della squadra

Continua la marcia travolgente dell’Inter in campionato. Con la vittoria ottenuta contro il Genoa, i nerazzurri hanno conquistato il settimo successo consecutivo in campionato. La squadra di Luciano Spalletti ha eguagliato la serie positiva ottenuta nella stagione 2016/2017.

Una risalita in classifica che passa non solo dall’ottimo momento in fase realizzativa dei nerazzurri, ma anche dalle perfette prove difensive. Dopo aver subito 4 reti nelle prime quattro giornate, l’Inter ha ritrovato equilibrio e compattezza, subendo solo 2 reti, contro Fiorentina e Spal, nei successivi sette incontri.

La migliore in Italia

Con solo 6 reti subite in undici partite, la difesa dell’Inter è la migliore in Italia. I nerazzurri sono al comando di questo dato statistico, seguiti dalla Juventus con 8 reti subite e dalla Fiorentina con 9 reti subite.

L’Inter ha mantenuto inviolata la propria porta negli ultimi tre match giocati, portando a casa tre vittorie. Successo interno 1-0 contro il Milan, 3-0 esterno contro la Lazio e larga vittoria casalinga 5-0 contro il Genoa.

Terza in Europa

Analizzando i gol subiti dalle squadre nei 5 top campionati europei, solo Manchester City e Liverpool sono davanti ai nerazzurri. La squadra di Pep Guardiola ha la migliore difesa in assoluto, con solo 4 gol subiti in undici match giocati in Premier League. Segue il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha subito 5 reti, una in più dei Citizens.

Con 6 reti subite in undici partite c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Quante reti hanno subito gli altri top club? Il Chelsea di Maurizio Sarri (in questo momento in campo contro il Crystal Palace, 1-0 per i Blues, ndr), ha subito 7 reti, come il Psg in Francia. La Juventus ha incassato 8 reti in questo inizio di campionato, mentre in Germania il Borussia Dortmund capolista ha subito 10 reti in dieci partite. Uno in più per il Bayern Monaco, con 11 gol subiti. Le peggiori difese sono quelle di Barcellona e Real Madrid, con 14 reti subite in undici match giocati.