Inter, Sconcerti non ha preso bene la vittoria:” i nerazzurri non..”

Sconcerti non è convinto

L‘Inter ha iniziato con il piglio giusto la propria esperienza in Champions League.Tre punti maturati grazie ad una rimonta pazzesca. Cuore, carattere e determinazione hanno fatto gioire e appassionare gli amanti dello sport. Come spesso accade, c’è sempre qualcuno che le soddisfazioni non vuol darle e preferisce trovare scuse insensate.

La vittoria dell’Inter è la dimostrazione che i nerazzurri stanno tornando e che la competizione inizia ad esistere davvero. Mario sconcerti non la pensa esattamente così, anzi, crede che Icardi e compagni non abbiano meritato la vittoria:

“ L’Inter non aveva meritato in niente il vantaggio del Tottenham, ma non aveva meritato nemmeno di vincere perché ha tirato in porta solo negli ultimi minuti, ma ha sempre fatto la partita. Gli inglesi sono eroi stanchi, giocano bene ma amano guardarsi, tengono meglio lo spazio, ma giocano come fosse tutto accademia. L’Inter ha fatto una partita inferiore e generosa, a tratti cattiva. È riuscita a tenere sempre in mano una gara che tecnicamente le sfuggiva da molte parti.

Inter fortunata

C’era da aspettarselo e, puntualmente, la frase che associa la fortuna all’Inter è arrivata. Eppure, in campionato sembra essere il contrario ma, quando si tratta dei nerazzurri, la memoria va e viene a seconda delle condizioni, delle situazioni e dei verdetti che il campo riassume. Nel lungo editoriale di Sconcerti vengono evidenziate proprio fortuna contro il Tottenham e limiti nell’impostazione di manovra:

La partita apre una grande parentesi nella stagione, non risolve niente, ma dice che il limite è alle spalle. La grande forza di partite come queste è godersele per quel che danno, anche in futuro, non per quello che mostrano“.

La voce dei tifosi

Ecco, come previsto, i tifosi nerazzurri non finiscono di gioire e sono subito costretti a leggere o ascoltare frasi pungenti. Parole che infastidiscono ma che, contemporaneamente, aumentano la determinazione di voler crescere e rispondere a chi ha sempre qualcosa da dire. Bisogna aggiungere che serate come quella di Inter- Tottenham dovrebbero essere soltanto elogiate per le emozioni che ha fatto vivere. Gare come queste dovrebbero allietarci più frequentemente poiché, come spesso si conferma nei salotti televisivi,” non c’è competizione e le partite sono monologhi”.

E’ proprio vero, quando i progressi arrivano ci sarà sempre qualcuno che ne risentirà!