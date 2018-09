Inter, Sconcerti: “Gagliardini? Il suo vero ruolo è un altro”

Sconcerti: “Gagliardini diventerà un buon libero”

Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti si è espresso in merito alla situazione, al ruolo di Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana non sta attraversando un momento facile. Anche se con la maglia nerazzurra lo stesso giocatore ha offerto una buona prestazione contro il Bologna, l’ex Atalanta ha faticato nel match di ieri sera, venerdì 7 settembre, con la Polonia. La gara si è chiusa sul risultato di 1-1 (in gol Joarginho per la squadra allenata da Roberto Mancini).

“Non è né un mediano né un aiuto regista, a mio avviso diventerà un buon libero davanti alla difesa” – ha affermato Sconcerti. Il numero 5 dell’Inter è stato impiegato da Spalletti al fianco del regista della Beneamata, ovvero Marcelo Brozovic. L’azzurro ha doti fisice, atletiche che lo spingono ad essere utile, funzionale in fase di contrasto e copertura. Le doti del ragazzo hanno fatto la differenza nell’ultima fase dello scorso campionato, un campionato nel quale Gaglia non ha potuto dare il suo apporto per via di un infortunio.

Out in Champions, fondamentale in campionato

Gagliardini non è stato inserito nella lista Champions dell’Inter da Luciano Spalletti. Il manager di Certaldo conta di averlo in forze, conta di averlo determinato per le sfide di campionato, un campionato in cui l’Inter dovrà cercare di migliorare il quarto posto dell’anno precedente.

I giocatori acquistati nell’ultima sessione di calciomercato hanno arricchiato il bagaglio tecnico della banda spallettiana. Ora sta al mister, al tecnico mettere insieme tutti i giocatori al fine di creare un gruppo vincente, unito e pronto a dare battaglia in ogni singolo match.

L’esordio in Champions si avvicina e tutti gli interpreti dovranno essere in condizione, dal punto di vista fisico e mentale, al fine di essere utili alla causa interista. Le partite saranno tante e tutte complicate. Si prospetta un anno denso di incontri ravvicinati per Icardi e compagni.