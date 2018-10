Inter, scintille in allenamento tra due leader del centrocampo

Durante l’allenamento odierno Brozovic e Nainggolan battibeccano. Lo scatto social fa tornare la pace.

In casa Inter si respira un’aria serena grazie anche al momento magico culminato dalla bella vittoria in Champions League contro il PSV. Domenica i nerazzurri faranno visita alla SPAL dove cercheranno di portare a casa altri tre punti fondamentali.

Durante l’allenamento odierno Spalletti ha provato le possibili soluzioni per domenica.C’é da capire se ci sará la staffetta tra Icardi e Lautaro e chi respirerá a centrocampo. Tra le curiositá della preparazione c’é sicuramente il battibecco tra Brozovic e Nainggolan come testimoniato dallo scatto postato dal croato sul proprio profilo Instagram. Un battibecco, forse, per qualche indicazione mal capita dai due ma finito subito con tanto di presa in giro dei compagni come Ranocchia, che ha subito commentato il post.