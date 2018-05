Dalbert vuole confermarsi dal primo minuto

L’Inter, dopo la roboante vittoria di Udine contro Lasagna e compagni, si prepara, lavora in vista del prossimo impegno di campionato. I nerazzurri saranno di scena al Meazza contro il Sassuolo di Iachini, reduce dalla vittoria casalinga con la Sampdoria. I ragazzi di Spalletti hanno il futuro nelle loro mani, poichè, con due vittorie, guadagnerebbero il piazzamento Champions tanto desiderato dalla società di Nanchino.

L’allenatore di Certaldo, visto l’elevato numero di squalificati in squadra, potrebbe effettuare un leggero turnover (l’ultima giornata si giocherà contro la Lazio all’Olimpico). L’ex Roma e Zenit sta pensando di riproporre D’Ambrosio e Vecino, ma anche di confermare Dalbert sulla corsia di sinistra. Il brasiliano è reduce dalla buona prova di Udine.

L’ex Nizza ha deluso il primo anno in Italia

Dalbert, arrivato l’estate scorsa per 25 milioni di euro, è stato acquistato dai nerazzurri come titolare indiscusso della rosa, come punto di forza della formazione di Spalletti. Il brasiliano, però, ha deluso in Italia. La cifra spesa per portarlo in Serie A pesa come un macigno e le sue prestazioni, a parte l’ultima alla Dacia Arena, sanno, anzi sono sintomo di fallimento.

Spalletti gli ha dato poche chance nel corso del campionato, ma è anche vero che il numero 29 nerazzurro non ha mai mostrato segnali emotivi e tecnici di rinascita, di crescita e maturazione. Il divario con la Ligue 1 si è fatto sentire. Il manager interista ha sorpreso tutti, inserendo il ragazzo in Friuli; ha rischiato, ma ha avuto ragione. Dalbert lo ha ripagato con una prestazione più che discreta.

Ora sta allo stesso terzino mantenere questo livello di prestazione. In una squadra come l’Inter la determinazione, il carattere e, soprattutto, la tecnica fanno la differenza. san Siro è un palcoscenico per pochi, poichè paziente fino ad un certo punto. Lo scenario può diventare insopportabile, spietato.

Alla ricerca del primo assist stagionale

Il miglior crossatore dell’ultimo campionato francese vuole esserci contro il Sassuolo per cercare, trovare il primo assist in stagione. I cross del brasiliano potrebbero favorire due saltatori per eccellenza come Icardi e Perisic in area di rigore.