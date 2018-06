Inter, Santon saluta i nerazzurri, parole significative anche sui tifosi

Il terzino su IG saluta il popolo nerazzurro

Davide Santon saluta ufficialmente l’Inter. Il terzino, passato alla Roma nell’affare che ha portato Radja Nainggolan all’Inter, ha voluto dedicare un lungo messaggio su Instagram per ringraziare e dire addio al popolo nerazzurro.

Queste le sue parole: “Cara Inter, anche quest’ avventura è giunta al termine…Voglio ringraziare veramente tutte le persone che hanno fatto parte di questa fantastica famiglia e che in tutti questi anni mi hanno aiutato in tutto e per tutto sia nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti”.

Un pensiero particolare anche ai tifosi dell’Inter, con il quale ha avuto anche diversi diverbi

Voglio dire un grazie immenso a tutti i miei compagni che nonostante tutto ci sono sempre stati e mi hanno sempre supportato. Un grazie immenso va anche a tutta la tifoseria interista a cui auguro tutto il bene di questo mondo anche se nell’ultimo anno c’è stata talvolta qualche incomprensione.

l’Inter farà sempre parte di me, non dimenticherò mai le vittorie e i trofei vinti con questa maglia, ma adesso inizia una nuova sfida. Sono veramente felice di far parte della Roma e ho tanta voglia di riscatto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!”