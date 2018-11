Inter, San Siro vestito a festa: che numeri per Genoa e Barca (GdS)

Inter, San Siro da record

I tifosi dell’Inter, si sa, sono i più presenti, i più appassionati. Altrimenti non avrebbero vinto la classifica delle presenze dal 2013 allo scorso campionato (e tutto lascia pensare che vinceranno anche quella di quest’anno). E non è finita qui: San Siro è pronto a vivere altre due partite da protagonista, sperando che i ragazzi di Spalletti in campo facciano lo stesso.

Le partite sono quella di sabato alle 15 contro il Genoa e quella di martedì alle 21 contro il Barcellona. Per queste due gare, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono attesi al “Meazza” 140mila tifosi. Un numero assolutamente impressionante, che certifica per l’ennesima volta l’amore che i tifosi interisti provano per la loro squadra.

Per la sfida con il Genoa saranno 65mila i tifosi presenti a San Siro, anche grazie ad un’iniziativa della società che agevolerà (costo biglietto dedicato, ndr) l’ingresso degli iscritti agli InterClub. InterClub e rispettivi soci che arriveranno da ogni parte del mondo: “oltre120 mila soci iscritti in tutto il mondo, residenti in 65 Paesi e attivi in 855 differenti club. La società ha voluto ricordare anche il dress code per la gara: sciarpe, maglie e bandiere rigorosamente nerazzurre per colorare San Siro a festa. E per chi non ne fosse munito, è stata prevista una promozione speciale negli store all’interno dello stadio”.

Appuntamento clou con il Barcellona

La vera “festa” ci sarà in Inter Barcellona, quando San Siro, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà quasi sold out. Sono rimasti ancora pochissimi biglietti invenduti, e quelli rimasti costano tantissimo, poiché in settori dello stadio storicamente molto cari.

Difficile però che il sold out, qualora dovesse verificarsi, generi un record per la società. Molti tifosi hanno infatti acquistato il mini abbonamento per la Champions League, e quindi ciò farà abbassare notevolmente l’incasso finale. Poco male, l’atmosfera sarà quella giusta martedì sera. Ora resta ai calciatori nerazzurri provare a compiere un’impresa leggendaria.