Inter, Samaden: “Dobbiamo investire e progettare per i giovani italiani”

Samaden: “Servirebbe un direttore tecnico della Federazione”

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, riprende in parte le parole dell’allenatore della Nazionale italiana Roberto Mancini. Quest’ultimo ha messo in chiaro la situazione dei giovani italiani, dei giovani calciatori. Le promesse azzurre trovano poco spazio nelle squadre di Serie A e Mancini ha invitato le compagini a puntare maggiormente su chi rappresenta il futuro azzurro. Samaden non ci ha messo molto a comprendere le sue dichiarazioni e a formulare una risposta inerente e completa.

“La base si è ristretta molto ed è di quella che dobbiamo preoccuparci. Il problema è a monte, non bisogna preoccuparsi solo del calcio di vertice, ma del calcio di base. Dovremmo avere un direttore tecnico della Federazione e un direttore delle aree giovanili della Federazione che non abbiamo. Si gioca meno a calcio, si fa meno attività sportiva, è necessario investire e progettare come hanno fatto altri Paesi e non sarebbe difficile da fare” – ha dichiarato il manager -. Solo lavorando sulla base, sulla dirigenza e spoi sui giovani talenti sarà possibile dare più spazio e fiducia ai giocatori, alle promesse dei singoli vivai.