Inter, saldo in attivo sul mercato: solo in cinque come i nerazzurri

Sei società di Serie A hanno chiuso in attivo

Secondo quanto riportano i dati su Transfermarkt e analizzato dai colleghi de Il Sole 24 Ore, c’è un dato importante che sottolinea, ancora una volta, l’ottimo lavoro della dirigenza dell’Inter sul mercato.

Solo per sei società del nostro campionato la finestra estiva si è chiusa con il segno positivo. In cima alla lista compare il Napoli a fronte di un attivo pari a 20,5 milioni seguito da Sampdoria (17,2) Inter (12), Bologna (10,9), Sassuolo (4,1) e Fiorentina (0,3). Questo il focus sui nerazzurri.

“L’acquisto di Nainggolan garantisce a Spalletti un punto di riferimento collaudato già ai tempi della Roma. E figura come il colpo principe del mercato interista sulla base dei 38 milioni investiti. Oltre al centrocampista belga, durante il periodo estivo si è fatto un gran parlare sia di Lautaro Martinez (16) in qualità di “assicurazione” per Icardi, sia di Vrsaljko che grazie ad un ottimo campionato mondiale ha convinto la dirigenza ad acquistarlo dall’Atletico Madrid.

Nonostante i movimenti in entrata, grazie alle numerose cessioni, ed in particolar modo quella definitiva di Kondogbia al Valencia per venticinque milioni, il bilancio del mercato si è chiuso con dodici milioni di attivo”.