Inter, rosa finalmente profonda: la differenza si vede. Candreva…

Più imprevedibilità per l’Inter: Spalletti finalmente sorride

TuttoSport, in edicola stamane, sottolinea una profondità di organico finalmente importante a disposizione di Spalletti e per la sua Inter.

“Una vittoria grassa, ma solo nel punteggio. Il gol di Radja Nainggolan è stato infatti anche il primo tiro dell’Inter nello specchio del Bologna, il che è indice delle difficoltà avute dai nerazzurri nel demolire gli uomini di Inzaghi”.

Gagliardini, Keita e Candreva preziosi armi da sfruttare

Secondo il quotidiano torinese, “Ieri nonostante ciò si è finalmente vista la profondità di organico a cui può attingere Spalletti se è vero che protagonisti del match sono stati Gagliardini e Candreva (il primo come titolare, il secondo autore della rete della sicurezza prima che Perisic completasse il tris), due che non avevano ancora messo piede in campo da inizio stagione.

Discorso simile per Keita che da comprimario si è trovato a fare il centravanti titolare per l’assenza di Icardi e gli acciacchi che avevano costretto in panchina Martinez dimostrando di essere perfettamente sul pezzo.

La squadra dunque ha brindato alla prima vittoria in campionato, arrivata dopo il punticino raccolto tra Reggio Emilia e la gara interna con il Torino. Il più felice della compagnia era sicuramente Antonio Candreva che finalmente ha potuto dedicare un gol alla fidanzata che presto lo renderà di nuovo papà. Era dal derby del 15 aprile 2017 che l’ex laziale non segnava con la maglia dell’Inter. Da allora sono passati 504 giorni”.

