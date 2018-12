Inter, rimpianto Zaniolo. Parla Vecchi e fa una previsione clamorosa

Dopo aver ceduto Nicolò Zaniolo nell’operazione Nainggolan, l’Inter è destinata a rimpiangere il baby centrocampista della Roma. Per portare il Ninja sotto il Duomo infatti, il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha versato nelle casse capitoline circa 20 milioni di euro cash più i cartellini di Davide Santon e proprio di Nicolò Zaniolo. Il tutto, concludendo un’operazione da 38 milioni di euro complessivi.

Inter, le parole di Vecchi sul futuro di Zaniolo

In esclusiva per le frequenze di Radio Bruno Fontana, l’ex allenatore dell’Inter Primavera Stefano Vecchi ha parlato dei miglioramenti che il centrocampista giorno dopo giorno mostra a tutti. Queste le sue parole a riguardo: “Zaniolo sta crescendo molto ha la fortuna e la bravura di riuscire a sfruttare le occasioni che Di Francesco gli sta concedendo. Sta facendo in Serie A quello che faceva in Primavera. Potrebbe diventare un giocatore di livello internazionale”. Beh, parlare di rimpianti dopo che il classe ’99 continua a scalare le gerarchie del tecnico giallorosso è normale. Specie se ai miglioramenti del ragazzo si aggiungono anche i numerosi infortuni patiti nell’ultimo periodo dal Ninja. Bisogna specificare però, che Nainggolan fu un’esplicita richiesta di Spalletti e che Santon e Zaniolo in ottica bilancio fruttarono all’Inter due plusvalenze preziosissime.