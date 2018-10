Inter, rientro importante a Ferrara: Spalletti cambia difesa e attacco

Diversi cambi per la sfida contro la Spal di Semplici

Inter – Quella contro la Spal sarà anche la partita del rientro di Sime Vrsaljko, che ha giocato finora nella sfida con il Torino dello scorso 26 agosto, salvo poi vedere il croato sempre fermo ai box per infortunio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, “il croato è pronto al rientro ed è probabile un suo impiego contro la Spal, in modo da permettere a D’Ambrosio di rifiatare: così come quello di Miranda, che affiancherà Milan Skriniar al centro della difesa, con De Vrij che si accomoderà in panchina”.

Spalletti cambia difesa e attacco: spazio anche a Borja Valero

Sky Sport fornisce nuovi aggiornamenti sulla probabile formazione che il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti schiererà questa sera nella trasferta in casa della Spal. Vista l’assenza di Marcelo Brozovic, alle prese con una noia muscolare: al suo posto in cabina di regia ci sarà Borja Valero. Spazio a Keita Baldé lì davanti che costituirà il tridente sulla trequarti insieme a Radja Nainggolan ed Ivan Perisic, alle spalle di Mauro Icardi. In difesa risolta la questione del ballottaggio tra Stefan de Vrij e Joao Miranda, con quest’ultimo che dovrebbe tonare dal primo minuto.

Fonte: GDS