Inter, ricavi in aumento: grande novità dal 18 settembre a Milano

Suning continua ad incrementare i ricavi commerciali dell’Inter, in arrivo una grande novità, che prenderà il via il prossimo 18 settembre

Da quando il gruppo Suning ha preso in mano l’Inter, il club nerazzurro ha incrementato i ricavi commerciali in modo incredibile. Questo grazie al grande lavoro di Zhang Jindong e di tutto lo staff, capace di aumentare, nel giro di poco tempo, le entrate nelle casse della società nerazzurra.

Un incremento legato alle varie sponsorizzazioni di Suning, con l’entrata di nuovi partner. Il gruppo cinese ha portato un aumento dei ricavi commerciali del 137% nel giro di un anno, con 130,1 milioni di euro. Un dato che ha portato l’Inter ad essere il miglior club italiano, superando anche la Juventus.

La grande novità

La società nerazzurra sta lavorando anche sul merchandising. Per il 18 settembre prossimo è prevista una grande novità. Per la precisione, saranno ben tre. In concomitanza con il ritorno in Champions League dell’Inter, presso lo stadio ‘San Siro’, il club nerazzurro allestirà tre nuovi store.

Con un comunicato presente sul sito ufficiale, l’Inter presenta questa novità. “All’interno dell’area di sicurezza di San Siro, difatti, verranno allestiti tre nuovi Pop Up Store in corrispondenza dei gate 1-5-8, accessibili dall’orario di apertura dei cancelli fino al post partita, all’interno dei quali saranno disponibili i best seller dei prodotti ufficiali Inter (maglie, sciarpe, gadgets). Oltre a questi tre nuovi store, resta come sempre aperto e pienamente operativo il San Siro Store, collocato in corrispondenza del gate 14“, così la nota su inter.it.

Regali per i tifosi

Nel comunicato ufficiale, la società nerazzurra precisa che “in tutti gli store, i tifosi interisti potranno usufruire delle seguenti promozioni speciali: una sciarpa in regalo per ogni nuova maglia acquistata, patch ufficiali Champions in regalo per ogni nuova maglia acquistata e tutte le sciarpe disponibili al prezzo di 10 Euro”.