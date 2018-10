Inter – Ravezzani: “I nerazzurri sono stati straordinari”

Ravezzani: “I nuovi hanno offerto una prestazione brillante”

Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso la sua opinione in merito alla prestazione offerta dalla squadra milanese in Olanda. Icardi e compagni hanno vinto la seconda gara consecutiva e salgono così a quota sei punti in classifica. “Inter straordinaria che vince con merito anche se un po’ aiutata dalle decisioni arbitrali (Handa da rosso e Icardi in leggero offside sull’1-0). Eccellente prestazione dei nuovi che confermano il mercato brillante del club” – ha pubblicato il professionista sui social -.

Luciano Spalletti, allenatore della formazione interista, può essere soddisfatto della prestazione die suoi ragazzi. Anche se, a volte, i centrocampisti perdono la bussola e faticano a gestire i palloni più caldi. Il lavoro del manager di Certaldo proseguirà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma, ora, sa di partire da una buona base. Inoltre, cresce anche la condizione di diversi interpreti come Nainggolan, uno dei migliori della formazione meneghina.