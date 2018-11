Inter, Ranocchia ancora a zero minuti. Novità sul contratto?

Ranocchia ancora a zero minuti, novità sul contratto?

L’inter conta molto su Andrea Ranocchia ma, nonostante questo, il difensore ancora non ha trovato spazio nella formazione neroazzurra. Il momento di giocare è arrivato quasi per tutti, infatti il tecnico ha recuperato anche Joao Mario e dato spazio agli esclusi dalla lista Champions League, in particolare a Dalbert e Gagliardini.

Resta invece a zero minuti giocati Andrea Ranocchia, che finora è rimasto a disposizione del tecnico neroazzurro senza mai calcare il terreno. Spalletti ha una grande considerazione del difensore, ma deve ancora trovare il giusto spazio da dargli. Intanto il suo contratto è in scadenza a giugno, ma la società è a lavoro e pensa di rinnovarlo.

Candreva: è rabbia dopo l’esclusione di domenica

Tra i giocatori che in questa stagione hanno trovato poco spazio in campo c’è anche Antonio Candreva, Il difensore ha infatti giocato soltanto 8 minuti delle ultime cinque partite, sedendo in panchina durante gli ultimi tre match con Lazio, Genoa e Atalanta.

Dopo la sostituzione alla fine della prima partita al Camp Nou con il Barcellona, il difensore è infatti scomparso dalle formazioni. Spalletti, gli preferisce Politano, e Candreva inizia a manifestare dei malumori. Certo è che in questa inter non sembra facile gestire i numerosi giocatori a disposizione, ma la strada in questa stagione è lunga e le partite da disputare sono ancora tante.