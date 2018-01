Inter, Ranocchia ricorda il passaggio in nerazzurro

L’Inter non è solo una squadra, è un punto d’arrivo, un sogno che si realizza. L’Inter, per Ranocchia, è un traguardo. Il centrale ricorda con piacere ed orgoglio il suo approdo alla compagine nerazzurra. “Sono passati 7 anni, è stato, è e sarà sempre un onore indossare questi colori” – ha pubblicato Frog sul suo account Twitter. Il centrale si è messo in mostra nelle partite dispustate contro Lazio e Fiorentina. La sua uscita, per infortunio, si è fatta sentire. Non è un caso che il gol del pareggio sia nato da un rimpallo in area di rigore, un area che Ranocchia ha fatto sua nelle gare in cui è stato buttato nella mischia.

Spalletti, sin dall’inizio, ha apprezzato il suo carattere, la sua voglia di rinascere e la sua dedizione. Ranocchia si è meritato lo spazio che gli è stato concesso. L’azzurro ha sfruttato il periodo di assenza di Miranda per mettersi alla prova e per guadagnare posizioni nelle gerarchie del suo tecnico, un allenatore che “tratta tutti allo stesso modo”. Contro la Roma, il numero 13 potrebbe finire in panchina per via del rientro del brasiliano. Sta di fatto che, in caso di necessità, Ranocchia sarà pronto a dare l’anima per la maglia che indossa.