Raimondi: “Il nerazzurro può essere il sostituto di Higuain”

Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di Mediaset Premium, lancia la prima boba di mercato. Quest’ultima riguarda Icardi e la possibilità di vederlo giocare con la maglia dei rivali storici dei nerazzurri: la Juventus. “Se la Juve riuscisse a piazzare Higuain all’estero, e potrebbe andare al PSG in estate o nei prossimi anni, allora non è da escludere che possa virare su Icardi. Sarebbe un’ipotesi drammatica per i tifosi dell’Inter” – ha dichiarato il professionista -. I tifosi nerazzurri tremano all’idea di vedere uno dei loro big a Torino. Il mercato è imprevedibile ed ogni strada è percorribile.

Le dichiarazioni del noto giornalista sono forti, decise, poichè mettono in scena, danno corpo ad una situazione paradossale. Icardi, capitano e bomber nerazzurro, dovrebbe discutere il rinnovo con la squadra meneghina al termine del campionato. Non è escluso, però, che, senza la qualificazione alla prossima Champions League, Icardi possa prendere in considerazione l’idea di lasciare Milano. La clasuola di 110 milioni vale solo per l’estero e solo per un breve periodo di tempo. Le parole di Ausilio, direttore sportivo interista, chiudono le porte ad una possibile partenza dell’attaccante argentino. Il tutto verrà deciso dopo la sfida dell’Olimpico contro la Lazio.