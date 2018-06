Inter, Radu e Valietti al Genoa. Ecco i dettagli delle operazioni

Cessione a titolo definitivo per il difensore

Federico Valietti è stato ceduto al Genoa a titolo definitivo. Il difensore, ex Primavera dell’Inter, si prepara ad una nuova esperienza. Il classe 1999, cresciuto grazie all’allenatore Stefano Vecchi (nuovo tecnico del Venezia), avrà la possibilità di mettersi in mostra in Serie A con la maglia del Grifone.

L’Inter ha comunque mantenuto la recompra sul terzino destro. Il suo futuro potrebbe tornare a tingersi di nerazzurro. La società di Corso Vittorio Emanuele non ha alcuna intenzione di perdere i suoi talenti. Valietti resta uno dei pezzi pregiati della cantera interista e la stessa Inter lo terrà sotto osservazione nella prossima stagione.

Prestito con obbligo per il portiere

Anche Ionut Radu lascia la squadra milanese per accasarsi in Liguria. Il Genoa si assicura le prestazioni psortive del giovane estremo difensore classe 1997. L’esperienza in terra ligure potrà solo aiutare Radu a crescere, ad accumulare esperienza.

Il portiere titolare del Grifone sarà Marchetti, acquistato da Preziosi dalla Lazio, ma non è escluso che lo stesso ex Primavera dell’Inter possa scavalcare le gerarchie di casa Genoa e prendersi sulle spalle la retroguardia genovese.