Inter, quel provino di Cutrone con i nerazzurri…poi scelse il Milan

Cutrone e il suo possibile futuro all’Inter: “Da piccolo feci un provino per i nerazzurri, poi scelsi il Milan”

In casa Inter Spalletti e i suoi sono già al lavoro per la preparazione del big-match di domenica sera con la Roma. Una gara che apre il tour de force dei nerazzurri che, dopo i giallorossi, se la vedranno anche con Juventus e PSV. C’è da smaltire l’amara sconfitta contro il Tottenham di mercoledì sera che ha complicato il passaggio agli ottavi di Champions. Spalletti, però, vuole che i suoi resettino la parentesi Champions per concentrarsi al meglio in campionato.

Poche ore fa Patrick Cutrone ha rilasciato un’intervista a DAZN. L’attaccante del Milan ha raccontato tanti aneddoti della sua giovane carriera svelando la sua possibilità di finire all’Inter in gioventù. “Da piccolo feci un provino per l’Inter poi dopo arrivò il Milan e non ci pensai due volte. Giocare per la squadra del tuo cuore è ancora più bello”. L’Inter, quindi, aveva già messo gli occhi sul baby Cutrone qualche anno fa e ci aveva visto lungo visto il rendimento del giovane attaccante rossonero fino ad ora. In questo caso, però, il Milan ha avuto la meglio anche per una questione di fede calcistica dell’attaccante.