Inter PSV, San Siro sarà una bolgia: numeri assurdi (GdS)

Inter PSV, San Siro sarà una bolgia

Inter PSV sarà senza dubbio la partita più importante di questa prima parte della stagione. Non bisognerà fallire contro gli olandesi, e poi sperare che il Barcellona non perda contro il Tottenham. Insomma, non sembra così impossibile, anche alla luce di due fattori in particolare: il PSV ha ottenuto 1 punto in questa stagione europea e il Barcellona non perde in casa dal 2013.

L’Inter, oltre alla cabala, avrà dalla sua parte uno stadio stracolmo. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Nell’ultima partita del girone ci saranno più di 65mila spettatori, numero che farà superare quota 640mila nel totale stagionale dei biglietti staccati dall’Inter per le 10 partite casalinghe, con una media di oltre 64mila a gara. Certo, un risultato super contro la Juventus venerdì sera avrebbe fatto impennare ulteriormente il pubblico anche per la sfida di Champions, ma le premesse sono comunque buonissime”.

Il Champions, poi, il pubblico è stato da urlo. L’Inter – si legge – è partita dai 64mila contro il Tottenham, è passata attraverso i 70mila contro il Barcellona e ora chiuderà in bellezza ad oltre 65mila spettatori. I tifosi ci sono anzi, non sono mai mancati. I calciatori dovrebbero prendere esempio da loro.

Prezioso alleato

Inter PSV si giocherà a San Siro, stadio che mai come in questa stagione si sta rivelando un prezioso alleato dei nerazzurri. Al momento, in Champions, i ragazzi di Spalletti non hanno mai perso. Dopo lo scivolone contro il Parma e il pareggio con il Torino, l’Inter ha sempre fatto punti al Meazza, vincendo in 6 occasioni e pareggiando in una.

Domani i nerazzurri devono proseguire questa tradizione inaugurata contro la Fiorentina a settembre, e ascoltare cosa succede al Camp Nou dove il Tottenham non deve ottenere un risultato migliore di quello che otterranno i nerazzurri contro il PSV.