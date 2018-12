Inter PSV, la partita della verità: le probabili (GdS)

Inter PSV, la partita della verità

Domani, intorno alle 23, i nerazzurri conosceranno il loro destino europeo. Obiettivo portare a casa i 3 punti in Inter PSV e sperare che il Tottenham non faccia altrettanto al Camp Nou contro un rilassatissimo Barcellona, già qualificato come prima nel gruppo B. Oppure, riuscire a ottenere un risultato migliore di quello che i londinesi faranno in terra catalana.

In caso di risultato uguale o peggiore, l’Inter saluterà la Champions League dopo averla onorata in maniera splendida. Ora però è tempo di pensare alla sfida di domani, una sfida che sarà decisiva solo se, come detto, arriveranno buone notizie da Barcellona. Spalletti sta preparando al meglio la sfida, nonostante la sconfittà di venerdì contro la Juventus e nonostante i continui attacchi a Mauro Icardi.

Il clima non è facile, ma l’Inter, storicamente, ha dimostrato di dare il meglio in queste situazioni, lo ha dimostrato anche l’anno scorso all’Olimpico contro la Lazio. Questa volta, però, non dipenderà solo da lei. Spalletti e i suoi possono contare su una statistica a loro favore: il Barcellona non perde in casa in Champions dal maggio 2013, quando il Bayern Monaco li sconfisse per 3 reti a 0. Era la semifinale di quell’edizione, la finale fu vinta poi proprio dai bavaresi contro gli acerrimi rivali del Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni

Inter PSV vedrà affrontarsi due squadre che hanno obiettivi ben precisi: i nerazzurri devono vincere, o comunque fare un risultato migliore del Tottenham, per sperare nella qualificazione, gli olandesi vorrebbero lasciare la Champions con una vittoria (1 solo punto conquistato, ndr). Per farlo, si affronteranno con questi interpreti, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’Inter scenderà in campo con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa, Vecino, Brozovic e Borja Valero a centrocampo e Politano, Icardi e Perisic in attacco. Il PSV risponderà con Zoet in porta, Dumfries, Viergever, Schwaab e Angelino comporranno la linea difensiva, Rosario, Pereiro e Hendrix la mediana, mentre in attacco troveremo Lozano, De Jong e Berwijn.