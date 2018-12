Inter Psv e Barcellona Tottenham, ecco la previsione di Sconcerti

In un suo consueto intervento sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha scritto in virtù di Inter Psv e Barça Tottenham. La notte di Champions di questa sera, deciderà se i nerazzurri potranno continuare il sogno europeo o meno. Contro il Psv sarà fondamentale vincere, ma tutto dipenderà anche dal risultato del Camp Nou. Qualora gli Spurs dovessero espugnare la Catalogna infatti, i nerazzurri verranno automaticamente spediti in Europa League.

Sul possibile addio dell’Inter all’Europa delle grandi, Sconcerti scrive: “Più facile accada che il Tottenham vinca a Barcellona, almeno ha grandi giocatori, forte interesse al risultato. Il Psv ha fatto un punto in 5 partite, è fuori da tutto con qualunque risultato”. Insomma, parole sicuramente decise che lasciano intendere la poca “considerazione” che il giornalista nutre nei confronti del club olandese.

Inter Psv, Sconcerti: “Ecco perchè in Olanda loro sembrano un’altra Juve”

Pur essendo indubbiamente una delle migliori squadre in Eredivise, il giornalista del Corriere della Sera resta comunque della sua opinione. Queste le sue parole: “Il Psv visto dall’Olanda è un’altra Juve: 42 punti in 15 partite. Poi scopri che i suoi avversari si chiamano Heracles, Venlo, Sittard. Perché l’Inter dovrebbe perdere contro i campioni di un Paese che oggi funziona solo da vivaio per tutti?”.