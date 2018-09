Inter, prossima settimana l’annuncio del rinnovo di Icardi: i dettagli

Il capitano dell’Inter rinnoverà il suo accordo

Icardi Inter – Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb Mauro Icardi e l’Inter andranno avanti insieme. L’attaccante prolungherà la prossima settimana il suo rapporto con i nerazzurri, fino al 2023. Ultimi dettagli da limare nei prossimi giorni, poi verrà messo tutto nero su bianco. Mauro Icardi e l’Inter continuano insieme.

Sembra che da tempo sia stato trovato un accordo di massima tra le parti e che si attenda solo il momento giusto per formalizzarlo. Perché gli interessi dell’Inter e di Icardi si sono trovati a convergere. L’argentino è capitano di una squadra che giocherà in Champions e che è stata costruita per diventare l’anti-Juve, mentre l’Inter ha trovato un’icona che può diventare portatore del dna nerazzurro all’interno dello spogliatoio.

Icardi è ormai il simbolo dell’Inter

Come prova quanto fatto in estate da Mauro per agevolare l’ambientamento dei nuovi e la scelta, molto apprezzata in società, di dormire alla Pinetina nella notte che ha preceduto l’inizio del ritiro insieme a Spalletti e al suo staff. Avendo proprio come obiettivo quello di accogliere i compagni da buon capitano. Icardi oggi guadagna – considerando il bonus Champions – 5,4 milioni fino al 2021.

Oltre all’adeguamento già promesso dall’Inter, ci sarà pure un prolungamento al contratto fino al 2023 anche in ossequio della politica intrapresa per spalmare gli ammortamenti in ossequio al financial fair play. Il finale della storia è scritto (le uniche incertezze sono sull’entità della nuova clausola). Si attende solo che il matrimonio venga celebrato con piena soddisfazione delle parti.

Fonte: TS e TMW