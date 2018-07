Calciomercato, Inter: Ausilio è scatenato! Pronti altri 3 grandi colpi!

Inter: il calciomercato è tutt’altro che finito

È stata una settimana davvero entusiasmante, quella che si chiude oggi (domenica 1° luglio), per il calciomercato dell’Inter. Sono infatti arrivati Radja Nainggolan e Matteo Politano. Non solo. Si sono chiuse con successo tutte le plusvalenze che hanno permesso di centrare l’obiettivo imposto dall’Uefa. Insomma: tutto farebbe pensare a qualche giorno di (meritato) riposo per la dirigenza nerazzurra. Non è e non sarà così. Il direttore sportivo Piero Ausilio è infatti scatenato e, a quanto si apprende dai giornali in edicola questa mattina, sta preparando altri tre grandi colpi. D’altronde il ritiro dell’Inter si avvicina (9 luglio) e il ds vuole presentare una squadra (quasi) pronta al tecnico Luciano Spalletti.

I nomi sul tavolo di Ausilio

Il ds, come anticipato, è impegnato su più fronti. Ci sarebbe, però, una pista più calda delle altre. Secondo Tuttosport, infatti, Moussa Dembélé sarebbe l’obiettivo primario. Il centrocampista belga, che il prossimo 16 luglio compirà 31 anni, è infatti il prescelto di Luciano Spalletti. Il giocatore, attualmente, è impegnato con la sua nazionale nel Mondiale di Russia: domani (lunedì) alle 20 è in programma l’ottavo di finale contro il Giappone. Nella trattativa per il giocatore del Tottenham, potrebbe giocare un ruolo fondamentale proprio il neo acquisto Radja Nainggolan. Il secondo nome dell’elenco di Piero Ausilio è quello del brasiliano Malcom. L’esterno brasiliano, com’è noto, non si è presentato al raduno del Bordeaux. Non solo. Sui social network, in queste ultime ore, ha lasciato ‘strani’ messaggi che stanno facendo ben sperare. Molti esperti di calciomercato, infatti, ipotizzano che sia questa la settimana buona per chiudere l’affare. Chi vivrà, vedrà. Infine, non c’è assolutamente da dimenticare la situazione legata ad Alessandro Florenzi. Il giocatore non ha ancora rinnovato con la Roma e – come vi abbiamo raccontato in esclusiva venerdì – l’Inter ha presentato ufficialmente un’offerta da 22 milioni di euro.