UFFICIALI - Genoa-Inter: Satriano inamovibile, Fonseca in panchina

Tra poco più di dieci minuti ci sarà il fischio d'inizio del match tra Genoa e Inter valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. Le due squadre affronteranno il match con animi opposti. Il Genoa di Chiappino è reduce dalla sconfitta rimediata nel derby contro la Sampdoria, mentre l'Inter di Madonna arriva dal successo contro l'Ascoli.

Alcune novità di formazione per i nerazzurri che vedono nuovamente dal primo minuto Moretti e lo spostamento di Sottini a sinistra. In attacco conferma per Satriano in coppia con Bonfanti che prende il posto di Fonseca. Queste le formazioni ufficiali per il calcio d'inizio delle ore 10:30.

GENOA: 1 Agostino; 2 Boli, 3 Boci, 4 Gjini, 5 Serpe (C), 6 Dumbravanu, 7 Eyango, 8 Sadiku, 9 Della Pietra, 10 Besaggio, 11 Kallon.

INTER: 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Moretti A., 3 Sottini; 7 Vezzoni, 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Lindkvist; 9 Bonfanti, 11 Satriano.