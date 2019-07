Ufficiale Inter, comunicato il trasferimento di tre giocatori

Il calciomercato prosegue senza interruzioni in casa Inter: soltanyo oggi la società ha comunicato attraverso il suo sito ufficiale il trasferimento di tre giovani giocatori.

Nello specifico, Andrea Cagnano, terzino classe 1998, è stato ceduto a titolo definitivo al Novara Calcio, club piemontese militante in Serie C. Cagnano negli ultimi anni era stato ceduto in prestito ad altre squadre della medesima serie.

Davide Grassini, difensore classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, si trasferisce al Ravenna fino al 20 giugno 2020.

L'ultima notizia riguarda Gabriel Nascimento Resende Brazão, portiere diciottenne e giovane promessa del calcio brasiliano: il giocatore è trasferito a titolo temporaneo all'Albacete Balompié, squadra spagnola che gioca nella Segunda División, la seconda serie del campionato spagnolo.