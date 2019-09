UEFA Youth League - L'Inter travolge lo Slavia Praga, decisivo Esposito

L'Inter vince e convince 4 a 0 contro lo Slavia Praga. I ragazzi di mister Armando Madonna dominano all'Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Sebastiano Esposito è il mattatore del match. Il numero 10 nerazzurro sigla i primi due gol.

Il primo arriva al 29', quando dopo uno splendido lancio di Lucien Agoumé, il giovane attaccante aggancia perfettamente e batte Sirotník. Il raddoppio si concretizza su calcio di rigore, guadagnato da Vergani, nel secondo tempo al minuto 57.

Al 78' segna un grandissimo gol Oristanio, un diagonale perfetto dai 35 metri. Immobile il portiere avversario. Il trequartista nerazzurro segna ancora una volta entrando dalla panchina.

All'85' viene espulso Hosek per somma di ammonizioni, la gara è ormai in discesa per l'Inter, che trova la quarta marcatura ancora una volta su calcio di rigore, questa volta è Colombini che viene steso in area. Dal dischetto, si presenta Vergani che non sbaglia e sigla il 4 a 0 al 90'.

I nerazzurri hanno sempre avuto il totale controllo del match, sin dal primo tempo, la vittoria è ampiamente meritata, frutto di una grande gara dei ragazzi di mister Armando Madonna.

La prima rete di Esposito:

Il tabellino del match:

Marcatori: 30' e 13' st Esposito, 32'st Oristanio, 46'st Vergani

INTER: 1 Pozzer; 2 Kinkoue, 14 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn (20' st Squizzato 16), 17 Gianelli (40' st Vaghi 13), 5 Agoume, 10 Schirò (C) (29' st Oristanio 18), 15 Burgio (20' st Colombini 3); 9 Vergani, 10 Esposito (29' st Fonseca 11)

A disposizione: 12 Stankovic, 8 Attys

Allenatore: Armando Madonna

SLAVIA PRAGA: 29 Sirotnik (7' Surovcik 1); 8 Hosek, 3 Vincour (C), 5 Stetka (30'st Matys 20), 9 Kosek; 10 Vit (13'st Zeronik 7); 13 Doudera, 19 Vanek (30'st Kristan 22), 17 Cerv, 16 Silva Estebam; 12 Toula

A disposizione: 4 Barta, 14 Alijagic

Allenatore: Martin Hyský

Arbitro: Marcel Birsan

Recupero: 3' - 3'

Ammoniti: 17' Esposito, 44' Vanek, 63' Zeronik, 84' Oristanio, 85' Matjs

Espulso: 42' st Hosek (doppia ammonizione)