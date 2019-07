Skriniar, lo slovacco fissa l'obiettivo per la prossima stagione: le parole

I primi giorni di ritiro svizzero sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte stanno andando a gonfie vele. Dopo le parole di Valentino Lazaro di ieri a Inter TV, quest'oggi ai microfoni di Sky Sport sono arrivate quelle di Milan Skriniar.

"Si sta lavorando forte e bene, ed è importante: sapevamo cosa ci aspettava con il nuovo allenatore e si è visto subito fin dal primo allenamento. Quello che sappiamo è che dobbiamo lavorare fin dal primo giorno al massimo perché il nostro obiettivo è lottare per i primi posti".

Insomma, il difensore slovacco è già carico. Adesso non bisogna fare altro che mettere in pratica sul campo ciò che Conte sta inculcando alla squadra in questi giorni a Lugano.