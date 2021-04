Satriano all'ultimo respiro! L'Inter Primavera ad Ascoli torna a vincere

Satriano mette la parola fine ad Ascoli-Inter! Si è appena conclusa la gara valida per la 18ª giornata del Campionato Primavera 1, la terza del girone di ritorno. L'Inter, che non sapeva più vincere, offre una prestazione piuttosto da dimenticare ma il gol del bomber uruguayano sugli sviluppi di una punizione al 92' permette ai ragazzi di Madonna di riportare a casa i tre punti: 2-1 il risultato finale, l’Under-19 di Madonna torna alla vittoria e sale a 33 punti in classifica, al momento terza. Il tabellino:

MARCATORI: Lindkvist (I) al 30′, Lisi (A) all’80’ e Satriano (I) al 92′.

ASCOLI (4-3-3): 1 Bolletta; 2 Lisi, 5 Pulsoni, 6 Alagna (C), 3 Gurini; 7 Franzolini (18 Marucci dal 60′), 4 Ceccarelli (17 Re dal 77′), 10 D’Agostino; 11 Intinacelli (20 Palazzino dal 77′), 8 Olivieri, 9 Riccardi (21 Silvestri dal 60′).

A disposizione: 12 Raffaelli; 13 Di Ainzara, 14 Izzo, 15 Luongo, 16 Rosolino, , 19 Cudjoe, , 23 Mangini.

Allenatore: S. Seccardini

INTER (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 7 Wieser (13 Tonoli dal 77′), 6 Sangalli, 10 Squizzato (15 Mirarchi dal 53′); 8 Lindkvist (20 Oristanio dal 77′); 9 Fonseca (22 Akhalaia dal 66′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 21 Botis; 14 Hoti, 16 Casadei, 17 Goffi, 18 Carboni, 19 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: A. Arena della sezione di Torre del Greco (NA).