Sampdoria Inter Primavera, a Bogliasco termina 2-1 per i padroni di casa

E' una sconfitta che lascia senz'altro l'amaro in bocca quella patita dall'Inter Primavera in trasferta contro la Sampdoria. I ragazzi allenati da Armando Madonna, allo stadio Garrone di Bogliasco sono stati superati per 2-1 dalla squadra allenata da Felice Tufano.

Per i blucerchiati ad andare in gol sono stati al minuto 57 Brentan e quattro minuti dopo Trimboli. Inutile la rete che ha accorciato momentaneamente le distanze al minuto 77 del nerazzurro Bonfanti.

Ad uscire vittoriosi sono stati ugualmente i padroni di casa che con i tre punti di oggi si portano ad un solo punto di distanza dall'Inter. Da questo momento in poi dunque, i nerazzurrini dovranno guardarsi le spalle con estrema attenzione senza però perdere di vista la capolista Roma che dista solo due punti.