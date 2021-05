Roma Inter Primavera, le formazioni ufficiali della gara del "Tre Fontane"

Tra meno di mezz'ora, l'Inter Primavera allenata da Mister Armando Madonna scenderà in campo contro la Roma di Alberto De Rossi allo Stadio "Tre Fontane". La gara è valida per la nona giornata di ritorno del campionato Primavera 1 TIM.

Per sfidare i nerazzurri, il tecnico giallorosso ha deciso di mandare in campo dall'inizio questa formazione:

ROMA (4-3-3) Mastrantonio, Tomassini, Rocchetti, Ndiaye, Buttaro; Tripi, Bamba, Bove; Afena-Gyan, Milanese, Podgoreanu.

A questo scacchiere, Armando Madonna risponde con:

INTER (4-2-3-1) Stankovic, Kinkoue, Hoti, Sottini, Zanotti; Boscolo Chio, Sangalli, Wieser; Vezzoni, Akhalaia, Satriano. Sarà una sfida tutt'altro che semplice quella in programma in data odierna per i nerazzurri. Pertanto, servirà una partita perfetta.