Primavera U19, Un pupillo di Conte decide il match contro la Fiorentina

Dopo un primo tempo a reti inviolate l'Inter U19, allenata da Armando Madonna, batte la Fiorentina. Per i piccoli nerazzurri decide il pupillo di Antonio Conte, Sebastiano Esposito al 78' minuto.



Il baby-bomber classe 2002 (uscito all'ottantaseiesimo per far spazio a Squizzato) è stato abile a ribadire in rete dopo il doppio legno firmato Burgio e Giannelli ( quest'ultimo entrato al quarantaseiesimo al posto di Attys).



Vittoria di fondamentale importanza per il vivaio della Beneamata che dopo aver battuto il club gigliato si porta in testa alla classifica del campionato.