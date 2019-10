Primavera U19, nei primi quarantacinque minuti parità tra Genoa e Inter

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, riparte il cammino dell'Under 19 di Armando Madonna che affronta il Genoa in trasferta. I baby nerazzurri cercano di continuare il trend positivo di quest'avvio di stagione.



A portare l'Inter in vantaggio è Schirò che, con un colpo da biliardo, batte l'estremo difensore genoano e realizza la rete che apre le marcature.



Successivamente è Bianchi a ristabilire la parità con un calcio di rigore: Pozzer la tocca ma non basta, con il Genoa che riacciuffa il risultato quasi al termine della prima frazione di gioco.



1-1 alla fine del primo tempo.