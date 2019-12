Primavera U19, Lazio Inter: primo tempo a reti bianche

L’Inter affronta la Lazio nel match valido per l’undicesima giornata del campionato primavera. Armando Madonna schiera il tandem d’attacco composto da Fonseca e Mulattieri, quest’ultimo reduce da un’ottima prestazione contro il Bologna.



Primo tempo a reti bianche tra i biancocelesti e i nerazzurri: a Formello il risultato è inchiodato sulla parità con la formazione di Interello che non è riuscita a trovare la marcatura utile per portarsi in vantaggio.

L’Inter spera di mantenere il trend positivo degli ultimi match e di strappare tre punti importanti al Campo Mirko Fersini.



Tutto però rimandato nei secondi 45 minuti, con i due club che cercheranno il gol utile per indirizzare la gara su determinati binari.